غدًا.. الزراعة تحتفل بعيد الأم في حديقة الأورمان  

تنظم حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، احتفالية غدًا الأحد، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، على هامش معرض زهور الربيع، بالتنسيق بين الركن الإعلامي وعدد من الشركات العارضة بالمعرض.

وتفتح الحديقة أبوابها أمام امهات مصر، احتفالا بهذه المناسبة، في هذا اليوم بسعر مخفض لتذكرة الدخول قيمته جنيهان فقط بدلا من 5 جنيهات.

وتشمل الاحتفالية التي ينظمها الركن الإعلامي، ممثلا في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، فقرات فنية متنوعة، من الساعة 2 وحتى 5 مساء، فضلا عن توزيع جوائز عينية بنظام السحب والقرعة العلنية، في نهاية الحفل، يقدمها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، وعدد من الشركات العارضة بالمعرض، والتي تقدم باقة من الورود والزهور ونباتات الزينة القيمة.

وقرر عدد من الشركات العارضة، بالمعرض، خصومات على عدد من منتجاتها، ومعروضاتها، للامهات، احتفالا بهذه المناسبة، بنسبة متفاوتة.

وشددت اللجنة المنظمة للاحتفال بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، السابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتجنب التكدس والازدحام، والالتزام بالإجراءات التنظيمية للحفل.

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