القباج: منح لقب الأم المثالية يعتمد على معايير عادلة 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كثيرا من أمهات مصر يستحققن الحصول علي لقب الأمهات المثالية، ولكننا نعطى هذا اللقب اعتمادًا على معايير محددة حتي يتم الاختيار بعدالة وعن استحقاق.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الشروط التى أعلنتها وزارة التضامن للحصول على لقب الأم المثالية هذا العام، هو ألا يقل سن المتقدمة للحصول علي اللقب عن 50 عاما، وأن تكون تجيد القراءة والكتابة، وليس لديها أكثر من ثلاثة أطفال.

ونوهت إلى أن الحد الأقصى لقبول الأم المثالية فى المحافظات الحدودية هم 5 أطفال، وتوجد أمهات ذات إعاقة من ذوى الهمم خاصة مع امتلاكها أكثر من طفل، أو أم بديلة ورعايتها للأطفال، وأم الشهداء من الجيش والشرطة، واستحداث نموذجين التى تربى داخل مؤسسات الرعاية، أو من قامت بمشروع إنتاجى.

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