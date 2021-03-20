السياحة تحذر من تهاون الفنادق مع كورونا 

تلقت غرفة الفنادق خطابا من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، طالب خلاله بضرورة التنبيه على الفنادق للالتزام التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال العاصي في خطابه، إنه بمرور لجان التفتيش والمتابعة على بعض فنادق القاهرة الكبرى، تلاحظ التراخي في تنفيذ الضوابط الصحية الموضوعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وكذا عدم التزام الفنادق بالنص الكامل للضوابط، ما سوف يعرض الفندق لسحب شهادة السلامة الصحية والتشغيل الممنوحة له، وإيقافه عن العمل.

وناشدت الغرفة، جميع المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وسط تحذيرات من وزارة الصحة تفيد باحتمالية تعرض البلاد لموجة ثالثة من الجائحة بحلول شهر رمضان المعظم، ما سيكون له تأثيرات سلبية جديدة على القطاع السياحي الذي عاني طويلا منذ بدء الجائحة العام الماضي.

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