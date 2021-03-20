محافظ الجيزة يجتمع بنواب الهرم وأكتوبر والواحات وأبو النمرس والحوامدية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل دائما على تحقيق طلبات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم وأكتوبر والواحات وأبو النمرس والحوامدية، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، وعلاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمود فوزى السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية. وخلال الاجتماع، استمع المحافظ لطلبات النواب بنطاق دوائرهم فى مختلف القطاعات، موجها الأجهزة والإدارات المعنية بالاستجابة الفورية لعدد منها، على أن يتم بحث باقى الطلبات فى غضون 72 ساعة. كما أشاد نواب البرلمان بالتعاون الدائم والمثمر لمحافظة الجيزة والاستجابات العاجلة لطلباتهم وتذليل أية معوقات قد تواجههم. كما وجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون الجاد مع نواب الشعب وتحقيق مطالبهم، كون السلطتين التنفيذية والتشريعية شريكان، لتحقيق مصلحة المواطنين.

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