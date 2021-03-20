بالبنط العريض: هيومان رايتس ووتش تدافع عن حقوق الإرهابيين والإخوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هذه المنظمة فى تجربتها مع مصر معنية بالإخوان والإرهابيين خصوصًا منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 عندما تم الإطاحة بالجماعة الإرهابية فلم يرق للمنظمة، فانبرى رؤسائها لمهاجمة الدولة المصرية.
وتحدث فى برنامجه عن التقرير المغلوط الذى نشرته المنظمة بشأن تطهيرها سيناء من الإرهاب وترويجها له فى الصحف الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة تنزعج كلما قررت مصر القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وتابع :" أن التقرير الذى نشرته المنظمة اعتمد فى لغته على عدم التيقن ومصادر وهمية ليس لها وجود، وعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية".
وأوضح أن مصر خرجت من قائمة الدول المعرضة لخطر الإرهاب بسبب جهود القوات المسلحة والشرطة بدءًا من العملية الشاملة 2018، التى كانت مصدر ازعاج لتنظيم الإخوان الإرهابى.
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