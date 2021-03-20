قبل نقلها للمتحف الكبير.. الآثار تكشف تفاصيل اكتشاف الـمومياوات الملكية

وأشارت الوزارة ، فى بيان أصدرته اليوم السبت، إلى أنه تم العثور على هذه المومياوات خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحرى فى عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثانى فى عام 1898.
وخبيئة الدير البحرى "المقبرة رقم TT320"، تعرف كذلك باسم "الخبيئة الملكية"، وهى مقبرة أثرية تقع بجوار الدير البحرى فى جبانة طيبة فى غرب الأقصر.
ومن بين المومياوات الملكية التى عثر عليها بداخل تلك الخبيئة مومياوات الملوك سقنن رع تاعا، أحمس الأول، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثانى، تحتمس الثالث، ستى الأول، ورمسيس الثالث ورمسيس الثانى، ورمسيس التاسع، ومن الملكات أحمس- نفرتارى.
وبالنسبة لخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثانى" KV35"، فقد عثر عالم المصريات الفرنسى فيكتور لوريه فى عام 1898على هذه الخبيئة فى وادى الملوك بالأقصر، وعثر بداخلها على العديد من المومياوات الملكية منها مومياء أمنحتب الثانى، تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، مرنبتاح، سا بتاح، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، ستى الثانى، والملكة تى.
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