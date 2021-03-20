الأنبا باخوميوس يقدم العزاء فى رحيل فنان الأيقونة عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا باخوميوس إن "عادل نصيف خدم الكنيسة كثيراً من خلال رسم الكثير من الأيقونات"، مشيرًا إلى أن "عادل" شارك مؤخرًا فى رسم الأيقونات بكنيسة القديس مكاريوس الإسكندرى بجبل القلالى. وأضاف: "هى قطع فنية غاية فى الجمال والروعة وتم تدشينها بيد البابا تواضروس منذ فترة وجيزة".

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