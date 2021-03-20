سفير مصر في بكين يشارك كضيف شرف في المؤتمر السنوي لاتحاد الغرف...

شارك السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في الصين كضيف شرف في المؤتمر السنوي لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الصين الذي عُقد في 19 الجاري بالعاصمة الصينية بكين، حيث استعرض السفير البدري الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، مركزاً على النهضة الكبرى التي حققتها مصر في مجال البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، والتي أهلتها لتكون مركز الجذب الأول للاستثمارات في إفريقيا.

كما أبرز السفير د. البدري التعاون الاقتصادي الوثيق في مجالات عديدة معدداً المشروعات الناجحة التي تشارك فيها الشركات الصينية في مصر، ومعرباً عن أمله في ارتفاع الاستثمارات الصينية في ظل الحوافز الاستثمارية المتميزة التي توفرها البيئة الاستثمارية في مصر.