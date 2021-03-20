اتحاد الكرة يقرر مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العرب في قطر

قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، فى بطولة كأس العرب، ومن المقرر إقامة البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا فى قطر فى شهر ديسمبر المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة موافقة رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمشاركة الفراعنة التى تقام استعدادا لمونديال 2022 بالدوحة.

من ناحية أخرى، يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

ويخضع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا غدا الأحد، قبل خوض المران الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى.

ويبدأ المنتخب الوطنى معسكره المغلق غدا، الأحد، ويؤدى فريقنا تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجارى.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.