مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام داخل محبسه

نفى مصدر أمنى صحة ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها من مزاعم بشأن إضراب الصحفى مجدى حسين عن الطعام اعتراضاً على استمرار حبسه. وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام .

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