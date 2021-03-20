أوضح مصدر أمني، رداً على الإدعاءات الكاذبة التى تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حقيقة تعرض أحد المواطنين لاعتداء من رجال الشرطة مما تسبب فى وفاته.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم ترديده من إدعاءات وأكاذيب حول تلك الواقعة ، وأنه قد سبق نفى هذه الإدعاءات، وأن التحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة التى كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة، كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، وأن هذه هى حقيقة الواقعة التى يعلم بها أهالى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحريات الأمنية في وفاة شاب بالقليوبية: الشرطة كانت تضبط تجار مخدرات والمتوفى سقط من نفسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.