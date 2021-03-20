رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- موقع نيابة المرور

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، حاز في الفترات الأخيرة على إهتمام كبير على كافة محركات البحث العالمية والتواصل الإجتماعي، من قبيل مالكين السيارات بأنواعها المختلفة من “النقل والملآكي والدرجات النارية”، حيث تخوف الغالبية من مالكين السيارات من التوجه إلى وحدات المرور المختلفة، كما يعود ذلك أيضاً إلي توسع الحالة الوبائية الناجمة عن الفيروس اللعين كورونا في مصر والعالم.

وعلى نحو آخر تأتي تلك الأنظمة الرقمية الجديدة ضمن مخططات الحكومة لتحقيق التحول من الأنظمة التقليدية في الهيئات والمصالح الحكومية إلي أنظمة إليكترونية جديدة ومتطورة، تستهدف الوصول إلي الرقي بالخدمات الحكومية المقدمة إلي عامة المواطنين.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- نيابة المرور

تعتبر هذه الطريقة أفضل وأبسط الطرق التي تساعدك على إتمام عمليات السداد والاستعلامات عن مخالفات المرور المسجلة على السيارات أو رخص القيادة الخاصة، والآن يمكنك متابعة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع خطوات سهلة وبسيطة، متمثلة فيما يلي:

رابط تسجيل الدخول>> نيابة المرور، إضغط هنا. إختيار نوع الإجراء المطلوب (استعلام- أو تقديم تظلمات- سداد). إدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بعناية شديدة في الخانات المخصصة لذلك. وأخيراً قم بالضغط>> استعلام.

كما يمكنك أيضاً معرفة كافة التفاصيل والمعلومات الهامة المتعلقة بتجديد الرخصة- ورابط استعلام مخالفات المرور 2021- ومعرفة قيمة الضرائب على السيارات- وخطوات استخراج رخصة إليكترونياً- وكيفية تقديم تظلمات، كل هذا وأكثر يمكنك متابعة من خلال التقرير التالي: