يحضره الرئيس وشخصيات عالمية.. تفاصيل موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إنه من المقرر إقامة أجواء احتفالية عالمية مميزة، خلال عملية نقل موكب المومياوات الملكية، المقرر نقلها 3 أبريل المقبل، وذلك من خلال وجود عدد من الاحتفالات بحضور عدد من نجوم الفن، إضافة إلى إطلاق بعض الطلقات النارية التشريفية.





وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أنه من المقرر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الشخصيات العامة والعالمية خلال حفل استقبال الموكب، بمتحف الحضارة المصرية. وذكر أن نقل المومياوات للعالم يعد أفضل دعاية للدولة المصرية وترويج سياحى لها، وقدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا.

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