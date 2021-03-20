صور.. أمين مستقبل وطن يشارك فى احتفالية حماة الوطن لتكريم الأمهات المثاليات

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، اليوم السبت، فى احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، فى أحد الفنادق بالقاهرة استجابةً لدعوة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى.





يأتى ذلك بهدف تعميق التواصل والتقارب مع كل الأحزاب الوطنية وبناء جسور قوية من العلاقات لتصب فى صالح إثراء الحياة السياسية التى تشهد انتعاشة، وحالة تطور كبيرة للغاية، وإظهار حجم العلاقة التى تربط الأحزاب المصرية. وشارك فى الحفل، الفريق أسامة الجندى، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتورة راندا مصطفى أمينة المرأة، أحمد العطيفى أمين التنظيم، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه وأعضاء البرلمان ومجموعة من الشخصيات العامة والسياسية.

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