القسط يبدأ من 1700 جنيه.. تفاصيل الشروط الجديدة لمبادرة إحلال السيارات

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، أن الحكومة وافقت على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط، استجابة لنبض الشارع وللعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة.





وخلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، استعرض عبد الرازق تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكى والأجرة وقائمة الشروط، مبينا: "يجب أن تكون رخصة السيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها سارية، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها 20 عامًا فأكثر".

وتابع: "ألا يقل سن المتقدم للمبادرة عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة فى حالة التقسيط فقط، أما فى حالة الدفع النقدى فالسن مفتوح".

كما أجاب المتحدث باسم مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، على عدد من مداخلات المواطنين، الراغبين فى التقديم بالمبادرة.

وبين: "سعر السيارة داخل المبادرة، أقل من الخارج بحوالى 10%، كما هناك الحافز الأخضر، الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة الممثلة فى وزارة المالية، والذى يصل أيضا إلى 10% من سعر السيارة، بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكى، و45 للسيارة الأجرة".

وأشار إلى أن خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، تتمثل فى الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالى: www.gogreenmasr.com ، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ويمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك فى أى وقت من خلال الرقم القومى وكلمة المرور الخاصة به.

ويتطلب البدء فى تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التى تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

وبعد إتمام عملية تقديم الطلب على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، تبدأ وزارة الصناعة مراجعة الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء الشروط، عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وبعد الموافقة على الطلب، يجهز المستفيد المستندات المطلوبة ويتجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، واستلام السيارة الجديدة.

وعن التمويل وقيمة القسط، أكد أحمد عبد الرازق: "التمويل بسعر فائدة 3% على التقسيط لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك فى المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة 3% ثابتة طول المدة، فضلاً عن التسهيلات التى تقدمها شركات السيارات فى خدمات ما بعد البيع"، مشيرا إلى أن القسط يبدأ من 1700 ويصل حتى 4000 جنيه، حسب نوع السيارة ومدة القسط.