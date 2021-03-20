فيديو.. مى عبد الحميد: إعلان تفاصيل مبادرة التمويل العقارى الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، الدكتور مى عبد الحميد، إن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعى لا تعتمد على أى تسويق خارجى، خاصة وأن صندوق الإسكان الاجتماعى هو الذى يعلن عن مشروعاته.





وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم فى برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على، أن تفاصيل المبادرة الرئاسية " مبادرة التمويل العقارى 2021"، والتى جاء أبرز ما فيها أن الفائدة 3% على 30 سنة، سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن هذه المبادرة غير مسبوقة فى مصر، مؤكدة أنه لم يكن يوجد بمصر من قبل قرض يتم سداده على 30 عامًا.

وأكدت أن القسط سيكون بسيطًا للغاية، وأنّ مقدم الوحدة الإسكانية سيكون 10% من أى وحدة إسكانية.

وأوضحت أن المبادرة لم تصدر رسميًا بعد، وأن البنك المركزى أدلى بالخطوط العريضة عن شكل المبادرة، مؤكدة على خروجها تفصيليًا للنور الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المبادرة هو أنها مبادرة لمتوسطى ومنخفضى الدخل.