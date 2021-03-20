انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم الخطوات لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتابع معكم من جديد أخبار الخدمات المحوسبة التي تسعى الحكومة بشكل مستمر على القيام بصناعها حتى يتمكن المواطن من استخدام هذه الخدمات بطريقة سهلة دون أن يشغل وقته في المصالح الحكومية، وهذا لتقنياتها العالية وسهولة استخدامها في أي وقت وأي مكان، وأتت إلينا وزارة التموين بخدمة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين داخل جميع المحافظات بمنتهى السهولة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، وإليك أهم المعلومات عنها.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

بسبب الرقمنة التي حدثت مؤخرًا في جميع التعاملات الحكومية أصبح من السهل عليك الآن أن تقوم بإضافة المواليد إلى بطاقة التموين بدون وجود أي مشاكل أو أخطاء بشرية كانت تحدث في السابق، وهذا لأن وزارة التموين والتجارة الداخلية سعت هي وباقي الوزارات على التكاتف ووضع كافة الخدمات للمواطنين والوافدين على البلاد، وإليك الآن خطوات الإضافة:

احرص في أول الأمر على تسجيل الدخول على موقع tamwin عبر هذا ا لرابط .

اذهب إلى خدمات المواطنين ستظهر لك قائمة منسدلة قم باختيار ضم أفراد الأسرة.

تلاحظ ظهور صفحة أخرى عليك أن تقوم بتسجيل الدخول من رقمك القومي.

احرص على إضافة فرد جديد، ويجب أن تقوم بإضافة كافة البيانات الخاصة به.

الآن قم بالضغط على كلمة تسجيل الفرد.

يتم فرز جميع هذه الطلبات الخاصة بضم أحد الأفراد، وإذا تم قبوله من وزارة التموين سيرسل لك رسالة أنهم قاموا بضمه بالفعل، ويمكنك الآن الحصول على تموين هذا المولود.

قبل أن تقوم بتسجيل الدخول عليك دفع رسوم طلب الخدمة وهي 50 جنيه مصري يمكنك دفعه عبر شركات الوساطة المالية مثل فوري وأمان ومصاري وغيرها عن طريق إرسال كود لك وتقوم بدفع الرسوم لأقرب منفذ لك.

يمكنك أن تقوم بدفعها عبر البطاقات البنكية المتنوعة، وستصلك رسالة من البنك بالسحب الرسوم، ويمكنك أن تنتظر حتى تقوم وزارة التموين بإرسال لك أن الطفل أصبح مضاف على بطاقة التموين.

النسخة التجريبية لبوابة مصر الإلكترونية

المعروف أنه سيتم إضافة خدمة ضم المواليد إلى بالبطاقة التموينية في بوابة مصر الإلكترونية (الرقمية) بعد قيام مجلس النواب بالموافقة على الموزانة العامة أولاً.

حتى أن البوابة عملت على صنع نسخة تجريبية داخل الموقع حتى تتمكن من التعرف على طرق الدخول إلى خدمة ضم الأفراد إلى بطاقة التموين، وتستطيع القيام بذلك عبر الصور التالية.

انظر أيضًا أهم الخدمات الحديثة لبوابة مصر الرقمية

الآن نحن في نهاية المقال الذي حرصنا في التكلم عن بطاقة التموين وطرق إضافة المواليد الجدد بها، وطرق الانتفاع من السلع الغذائية في تموين عند إضافتهم من خلال إدارة دعم مصر التابعة لمركز المعلومات وزارة الإنتاج الحربي.