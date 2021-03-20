تكريم عدد من الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - كرّمت مديريات التضامن الاجتماعى والمحافظين والمسئولين بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، الأمهات المثاليات لعام 2021 لإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.





ففى محافظة الفيوم، أعلنت مديرية التضامن فوز السيدة تمام محمد عبد اللطيف، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى بالفيوم، والتى وصفتها أسرتها بالمرأة الحديدية التى واجهت الحياة بقسوتها بعد وفاة زوجها المفاجئ ونجاحها فى تربية أولادها الثلاثة وحصولهم على شهادات جامعية، وفوز السيدة تهانى عزمى فريد بالمركز الثانى.

وقالت مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم هناء سيد حسن، إن الأم الفائزة بالمركز الثالث جيهان أيوب بسطيروس، من منطقة الشط، والرابعة الأم لتربية طفل من ذوى الهمم.

ووصل إلى التصفيات 12 أما تقدمت للجنة التى شكلها الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، برئاسة محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن ومدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وإيناس عبد العزيز من رموز العمل النسائى بالمحافظة.

وفى المنيا؛ أعربت إيمان عبيد محمود عبيد، الأم المثالية والدة الشهيد الرائد عمرو إبراهيم معاون مباحث قسم ملوى والتى وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الداخلية: عن فخرها بأن تكون أم الشهيد متقدمة بالشكر لوزارة الداخلية لاختيارها أمًا مثالية قائلة: "عاشت مصرنا الحبيبة رئيسًا وشعبًا وجيشًا وشرطة".

من جانبه، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا ياسر بخيت إن نجاح عبد المجيد جلال من ملوى فازت بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الأمهات اللاتى تقدمن لمسابقة الأم المثالية على مستوى مراكز محافظة المنيا التسع بلغن 8 أمهات وأنه تم تشكيل لجنة لاستقبال جميع أوراق الأمهات المتقدمات للمسابقة وإرسالها إلى الوزارة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة.

وفى الغربية؛ فازت صبحية حسن المرسى حسن المرسى بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالغربية، بلقب الأم المثالية عن محافظة الغربية، والتى أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أكدت أنها لم تكن تتوقع هذا الفوز الغالى الذى توج رحلة كفاحها فى تربية أبناءها حتى وصلوا إلى بر الأمان، مشيرة إلى تحديها للظروف القاسية بكل جلد وإصرار وسهرها الليالى لكى تحقق هدفها ورسالتها فى الحياة.

وفى الأقصر؛ أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر صبرى عبد الحميد، أنه تم عقد المؤتمر الإعلامى السنوى لإعلان نتيجة مسابقة الأم المثالية لهذا العام 2021، وفازت السيدة هناء فوزى شحات بلقب الأم المثالية الأولى على محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتعظيم قيمة الأسرة المصرية، وصدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج رقم 40 لسنة 2021 بضوابط اختيار الأمهات المثاليات على مستوى جميع محافظات مصر.

وفى الدقهلية؛ كرم وزير التنمية المحلية محمود شعراوى خلال الاحتفالية التى أقامتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية، السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية وذلك ضمن تكريمه العديد من القيادات النسائية العاملة فى مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذى تم الاحتفال به فى 16 مارس الجارى تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمى الذى احتفل به العالم فى 8 مارس، بالإضافة إلى ذكرى عيد الأم فى يوم 21 مارس.

وفى ذات السياق قدم محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار التهنئة للسيدة السكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية على جهودها المتميزة والمتواصلة فى العمل التنفيذى والتى كان لها الأثر البالغ فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قدم المحافظ التهنئة للمرأة المصرية وخاصة المرأة فى الدقهلية التى تضرب أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى من أجل رفعة شأن الوطن وتحقيق الرقى والتقدم للمجتمع بمحافظة الدقهلية.