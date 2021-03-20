جدة - نرمين السيد - أكَّد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، أن مؤسسة الأزهر دائمًا سباقة فى موضوع التجديد، وأيضا الحفاظ على ثوابت الأمة وهويتها وإحداث التطوير، الذى يتناسب مع مقتضيات العصر، وذلك من خلال وضع الضوابط اللازمة لكى يجعله نافعًا غير ضار.





جاء ذلك فى كلمة الأمير اليوم خلال المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفى، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والذى يقام تحت عنوان: "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة. ووجه الأمير التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهًا الشكر للدكتور أحمد عيسى، نائب محافظ كفر الشيخ. جدير بالذكر أن محاور المؤتمر تهدف إلى مواجهة الفكر الحداثى الهدام الذى يدعو إلى الانسلاخ من ثوابت الأمة وقيمها، وإبراز الجهود التجديدية التى قام بها أعلام التراث الإسلامى والعربى، ويحرص على توثيق العلاقات العلمية والإنسانية، وتسليط الضوء على ما فى هذا التراث من عناصر متجددة مواكبة للتطور الحضارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس جامعة الأزهر: سباقون فى التجديد مع الحفاظ على ثوابتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.