فيديو- الأم المثالية الأولى: بشكر ربنا إنى شوفت السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث اليوم، أن ابنتها السبب فى عرض قصة كفاحها من خلال نشرها لفيديو على صفحات السوشيال ميديا يكشف كفاحها والسعى على تربية أبنائها. وأكدت : "بشكر ربنا سبحانه وتعالى لأنه حقق أمنيتها التى تمثلت فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

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