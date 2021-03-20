محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، اليوم السبت، معدلات تنفيذ المشروعات فى القرى المستهدفة بمركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى قطاعات الطب البيطرى، الصحة، التعليم، الطرق، الشباب والرياضة، الرصف، الزراعة، التضامن الاجتماعى، الرى، الغاز، الاتصالات، بالإضافة لخطط رد الشيء لأصله.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المصالح الحكومية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من جميع المشاريع بمختلف القطاعات فى الموعد المحدد لها، مؤكدا أنه لا تهاون مع متقاعس أو متكاسل.

ففى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تم استعراض مشروعات المصارف وتبطين الترع، حيث أكد مدير مديرية الرى بأنه تم تخصيص 475 مليونا و195 ألف جنيه لتأهيل جميع الترع بمركز زفتى، منها 185 مليون جنيه لتأهيل الكبارى و120 مليون جنيه لتأهيل وعمل مسارات وأسوار حول الترع لتلافى أى حوادث.

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصرف الصحى بمركز زفتى وتحديد الشبكات التى تم تنفيذها وتوفير احتياجات شبكات الصرف، كما أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والرى لمعاينة الطرق والكبارى التى يتم تطويرها لمعرفة مدى ملائمة عرضها مع عرض الشوارع، وتشكيل لجنة أخرى لحصر كافة الكبارى التى تتطلب إحلال وتجديد وعمل دراسة ومقترح لوضع مطبات صناعية بالطرق التى يتم رصفها بعد موافقة استشارى الطرق بالمحافظة.

وفى قطاع التعليم، ناقش المحافظ الموقف الحالى لمشروعات الأبنية التعليمية، حيث طالب النواب بدعم المحافظة من خلال توفير 21 قطعة أراض لإقامة المدارس عليها نظراً لعدم وجود أملاك دولة تكفى لبناء المدارس طبقاً لشروط الهيئة، كما استعرض احتياجات المدارس من آلات ومعدات وكذا القيمة المالية لهذه الاحتياجات والنسب التى تم تنفيذها، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالمدارس طبقا للجدول الزمنى.

وفى قطاع الصحة، وجه المحافظ بإزالة أى معوقات لإنجاز جميع المشروعات فى هذا القطاع الهام، وفى قطاع الطب البيطرى، وجه المحافظ بالعمل على جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لتجميع الألبان، كما أصبحت المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية بوجود ١٨٥ وحدة تلقيح صناعى.