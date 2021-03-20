وزير الآثار: 200 قناة أجنبية طلبت نقل مراسم موكب المومياوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه ينتظر نقل المومياوات الملكية منذ عشرات السنوات، منذ أن كان طفلا، مشيرًا إلى أنه تابع استقبال مومياء الملك رمسيس فى باريس فى سبعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن أكثر من 200 قناة أجنبية طلبوا تصوير مراسم النقل.





أضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن "الموكب سيكون مهيبا ويليق بالمومياوات الـ22 فقد تسببوا فى تميز الدولة المصرية عن دول العالم بهذه الحضارة العظيمة، فالسياح من شتى أنحاء العالم يفدون إلى مصر بسببهم".

وتابع:" أن هؤلاء المومياوات ملوك الدولة الحديثة التى تعد أعظم فترات الدولة المصرية القديمة، وجرى اكتشافهم فى خبيئتى الدير البحرى فى غرب الأقصر، ومجموعة أخرى جرى اكتشافها فى مقبرة أمنحتب الثانى، منهم 4 سيدات منهن حتشبسوت، بالإضافة إلى مومياء سقنن رع الذى بدأ الحرب على الهكسوس وطردهم مصر، ومومياء نجله الملك أحمس الذى طردهم، وتيتى الأول، ورمسيس الثانى". أوضح أن العالم كله ينتظر هذا الحدث، وهذا رسالة للعالم بأننا نحترم تاريخنا، وسننقل المومياوات بطريقة لائقة جدًا، واخترنا عرضه يوم السبت لكى يكون يوم عطلة فى كل دول العالم، وأكثر من 200 قناة أجنبية طلبوا تصوير مراسم النقل، وسيتم نقل المومياوات للمرة الأخيرة، وستكون نقطة الجذب للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

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