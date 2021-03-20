صور.. حماة الوطن يكرم عددا من الأمهات المثاليات

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جدة - نرمين السيد - حضر حفل التكريم النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بدائرة مدينة المنيا، وأحد قيادات الحزب بمحافظة المنيا، والدكتور سمير رشاد أمين الحزب بالمحافظة.
وقالت منال نصر، عضو مجلس النواب، إن حزب حماة الوطن يقدر دور المرأة المصرية وما تبذله من تضحيات كبيرة، من أجل بلدنا مصر لذا كان هذا الحفل لنوجه لها رسالة، مفادها أن الجميع يعى جيدا الدور الذى تقوم به المرأة داخل بلدنا العظيمة.
وأضافت النائبة أنه تم تكريم السيدة كريمة محمد عبد الغنى، والده أحمد حسونة والدكتور صابر حسونة ومحمد حسونة والكيميائى حسام حسونة، كأم مثالية عن محافظة المنيا والمقيمة بقرية الجزائر بمركز سمالوط.
يشار إلى أن السيدة كريمة تبلغ من العمر 65 عاما، وأرملة منذ 16 عاما، وربت أبنائها أفضل تربية، وتخرجوا فى الجامعات بمؤهلات عليا، وهى تعتبر نموذج مكافح يحتذى به.
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