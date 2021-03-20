وكيل تعليم الأقصر يبحث مع مديرى الإدارات إجراءات مواجهة كورونا

كما أكد "السيد"، خلال اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى الأمن ورؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية ، على ضرورة التعقيم لجميع المدارس من خلال التنسيق الطب الوقائى ومتابعة مديرى المدارس بالتواصل مع ادارة التربية البيئية والسكانية ومنسق الحملات الصحية بالمديرية للتنسيق بكيفية تطهير المدارس فى حال ظهور أى حالات كورونا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الادارة والمديرية بتقرير سريع فى حينه.
وأشار "السيد" إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الأوضاع لحظيًّا وتلقى التقارير اليومية بمتابعة المدارس.
وفى ذات السياق، أكد "السيد" على ضرورة الالتزام بعدم منح رؤساء الأقسام إجازات أو تطبيق نظام التناوب إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك كالإصابة بالفيروس أو المخالطة لمصاب، مشددًا على أن الامتحانات مسئولية مديرى الادارات مسئولية كاملة.
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