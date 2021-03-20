فيديو.. لميس الحديدى عن اليوم العالمى للسعادة: المفاهيم تغيرت بعد كورونا

جدة - نرمين السيد - علقت الإعلامية لميس الحديدى على حلول يوم السعادة العالمى الذى يصادف العشرين من مارس من كل عام، قائلة إن مفهوم السعادة تغير كثيرًا فى أعقاب كورونا، حيث لم تعد الأشياء الأساسية المتعلقة بالنجاح والترقى والثروة.





وأوضحت فى برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON": "النهاردة اليوم العالمى للسعادة لكن الحقيقة أن مفهوم السعادة تغير كثيرًا فى أعقاب كورونا حيث لم تعد الأشياء الأساسية المتعلقة بالنجاح والترقى والثروة، وأصبحت الآن هى الأمان والصحة والنجاة. وأضافت الحديدى: "حاجات صغيرة جداً كنا شايفينها من المسلمات فى حياتنا إننا نخرج مش خايفين إننا نقابل الناس من غير كمامة أو تحضن أهلك وأبوك وأولادك وأصحابك، بقينا بنخاف نحضن بعض الموضوع بقى غريب جدا السعادة باتت الإحساس بالأمان، والرعب اللى عايشينه من خوفنا على أهالينا لم تعد الأشياء التقليدية". وأكد: "عام بعد الكورونا لو سألنا كل واحد عن مفهوم السعادة هنلاقيه تغير، أنا بالنسبة لى ركوب الطيارة كان بيمثل مصدر كبير للسعادة، أو إنى أركب العربية من غير كمامة، أو أمشى فى الهوا سعادة، مفاهيم السعادة تغيرت وبقت حاجات صغيرة جدًا".

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