3 توقعات حول أسعار البنزين الجديدة في مصر بداية أبريل 2021 بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية

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محمد سياف - ابو ظبي - من المفترض أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في أبريل المقبل 2021، وذلك تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق ما يسمى بالتسعير التلقائي للوقود بشكل ربع سنوي، وهناك لجنة معنية بتسعير الوقود وتجتمع هذه اللجنة على رأس كل ثلاثة شهور، وتقوم بتحديد الأسعار الجديدة التي تتماشى مع الأسعار العالمية.

3 توقعات حول أسعار البنزين الجديدة في مصر بداية أبريل

ولكن ووفق قرار الدكتور مصطفى مدبولب الصادر العام الماضي بشأن التسعير التلقائي للوقود فيشترط أن تكون الأسعار الجديدة للبنزين والسولار سواءً أكانت بالزيادة أو الإنخفاض لا تزيد عن 10%.

وحول توقعات أسعار البنزين الجديدة والتي سوف يتم الإعلان عنها بداية أبريل المقبل، فلن تخرج عن ثلاث احتمالات، وهي:

أولاً: تثبيت الأسعار كما هي على الأسعار الحالية دون زيادة أو نقصان.

ثانياً: زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد عن 10% للبنزين والسولار.

ثالثاً: انخفاض الأسعار بنسبة لا تزيد عن 10%.

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ويذكر أن أسعار البترول العالمية قد ارتفعت خلال الأيام الماضية ليسجل سعر البرميل ما بين 68 إلى 70 دولار للبرميل، ولذلك ونتيجة ارتفاع السعر العالمي للبترول فقد رفعت السعودية أسعار الوقود لديها في 10 مارس الجاري، نظراً لأنها تقوم هي الأخرى بتطبيق التسعير التلقائي للوقود كل شهر، وذلك كما في الرابط التالي.