قنا.. إطلاق الموجة 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا، أشرف الداودى، عن بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، اليوم السبت، وذلك فى إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.





وأوضح المحافظ أن الموجة 17 تستهدف إزالة 172 حالة تعد على نهر النيل، تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد إزالة 7 حالات تعدِ بمدينتى قفط ونجع حمادى بإجمالى مساحة ٨٦٤ م٢. وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوت الأمن بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدٍ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.

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