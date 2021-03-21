للتعريف بمبادئ الحزب .. حماة وطن يزور كنائس محافظة الجيزة

جدة - نرمين السيد - نظمت أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، تحت رعاية الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، والدكتور نافع عبدالهادى أمين الحزب بالحافظة وعضو مجلس النواب، زيارة لكنيسة السيدة مريم العذراء والأنبا إبرآم بفيصل.





وقال الدكتور إسلام عوض، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم أمانة الحزب، إن هذه الزيارة تأتى ضمن لقاءات تعقدها الأمانة بكنائس المحافظة الكبرى، من أجل التعريف بمبادئ الحزب وأهدافه، وجميع الأنشطة الاجتماعية والخدمية التى يقوم بها لصالح المواطن المصرى البسيط.





وقال عوض إن وفد أمانة حُماة الوطن، كان برئاسة اللواء محمد الكيلانى مساعد أمين المحافظة وأمين التنظيم، وضم كلًا من أمينة المواطنة بالجيزة سامية عجبان بخيت، وسيفين صفوت، وأشرف يونس أمين التواصل الشعبى والجماهيرى، مضيفا أن كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرآم تعد من الكنائس الكبرى التى ترعى العديد من الكنائس بمنطقة فيصل والهرم.

من جانبه، قال اللواء محمد الكيلانى، إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الطيبة بين الحزب والكنيسة المصرية، مشيرا إلى أنه كان فى استقبال الوفد القس بولس سمعان راعى الكنيسة، فتحى أمين ومجدى لمعى من مسؤولى الخدمات بالكنيسة، وتطرق الكيلانى إلى سبل التعاون المشترك بين شباب الحزب وشباب الكنيسة لتبادل الخبرات والمهارات المعرفية فى شتى المجالات، ومنها على سبيل المثال الأنشطة الرياضية مثل إقامة مباريات الكرة الخماسية بين شباب الكنيسة وشباب الحزب وكذلك الأنشطة الفنية والثقافية التى تهدف إلى تعزيز روح الحب والود بين نسيج المجتمعى للشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن هذا اللقاء هو بداية لزيارات عديدة يتم التنسيق لها مع كافة الكنائس الكبرى، موجها أسمى آيات الشكر والعرفان للأنبا بولس سمعان راعى الكنيسة على حفاوة الاستقبال.

فيما، أوضحت سامية عجبان بخيت، أن الهدف من الزيارة هو تعريف الكنيسة بأهداف الحزب والخدمات التى يقدمها لصالح جميع المواطنين المصريين، مشددة على أهمية توطيد العلاقات بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ونشر ثقافة الانتماء للوطن والمواطنة، من خلال الإجتماعات الشبابية، وأشارت عجبان إلى أن اللقاء كانت تسوده أجواء الود والمحبة والسعادة بين جميع الحضور .

وتابعت: "نحن نسعى من أجل تكثيف التواصل بين الشباب المسلم والمسيحي، من خلال تنظيم زيارات ورحلات للأماكن الآثرية والأديرة المسيحية والإسلامية، بهدف التقارب بين أفكار الشباب وتدعيم قيم الإنتماء للوطن وبلدنا الحبيبة مصر".

من جانبه، أعرب القس بولس سمعان عن سعادته بهذا اللقاء، وقال: " نحن جميعا نسيج واحد والإنسان من خلق الله، وجميع المصريين مثل الجسد الواحد"، كما تطرق القس بولس سمعان إلى الخدمات التى تقوم بها الكنيسة تجاه أبنائها الشباب فى جو إجتماعى ثقافى معرفى.

واتفق الجانبان على تنظيم فاعليات سياحية إلى الأديرة من شباب الكنيسة وشباب الحزب، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية فى الكرة الخماسية من شباب الحزب وشباب الكنيسة.

كما اتفق الجانبان على تنظيم ندوة دينية يحضرها أحد الدعاة من أمانة الشؤون الدينية بالحزب مع الأنبا بولس سمعان، إضافة إلى مشاركة الكنيسة فى المنظومة الصحية التى تعمل أمانة الحزب بالجيزة على الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة.