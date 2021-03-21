صور.. القومى للمرأة يكرم الأمهات بإحدى دور المسنين فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس القومى للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسى، وإشراف ماجدة محمود مقررة فرع الجيزة وعضواته، اليوم السبت، زيارة إلى دار أمهات "أم هانئ " لرعاية المسنين بمنطقة إمبابة، ودار تحسين الصحة للمسنين بمدينة الرماية، تزامنا مع أعياد المرأة المصرية فى شهر مارس.





يأتى ذلك تقديرًا وعرفانًا لكل من سهرت وربت وكبرت وتحملت المشاق من أجل أولادها، فكان لزاما علينا من باب جبر الخواطر أن نشاركها عيدها شاكرين لها تضحياتها وعطاءها الذى لا ينضب خلال الزيارة. وأوضح المجلس أنه تم السماع لقصص كفاح الأمهات، ثم قدم فنان التنورة سيد المصرى فقرة فنية وبعدها قدمت هدايا للسيدات تقديرا من المجلس لهن.

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