صور : ساحرة الفلوت .. وزيرة الثقافة تبدع فى عزف موسيقى الجاز أمام الوزراء

جدة - نرمين السيد - أهدت عازفة الفلوت العالمية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشاركتها فى أمسية أوركسترا القاهرة السيمفونى التى تواكبت مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم إلى المرأة المصرية.





وقالت إن المراة المصرية شريك أصيل وفاعل فى المجتمع، مؤكدة أنها نجحت فى إثبات قدرتها على النجاح بمختلف المجالات.

وأشارت إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة لما يمثله الفن من قيمة سامية ويعكس إيمان الوطن بدور الإبداع فى تحقيق التنمية.

أقيم الحفل على مسرح الأوبرا الكبير بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند والعازفين محمد صالح "بيانو"، شريف عليان "دبل باص" وحازم عبد القادر "درامز".

وتضمن الحفل مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج، انطونيو جوبيم، جلين ميللر، جوى جارلاند، انتونى نيولى ليسلى بريكيوس.



وخلال الحفل، ظهرت مهارة ساحرة الفلوت الفنانة العالمية إيناس عبد الدايم فى العزف على آلاتها الأثيرة ورفيق مشوارها فى قصة كفاح فنى بدأت منذ زمن بعيد والتى لم تتأثر بانشغالها بإدارة الحياة الثقافية فى مصر لتحمل الجمهور فى رحلة إلى عالم الأحلام، تنقلت خلالها برشاقة بين النغمات لترتقى بالمشاعر والوجدان.

كما برزت قدرة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى فى قيادة الأوركسترا بتمكن واقتدار ووضوح الإشارات، حيث نجح فى خلق حاله من التناغم بين عازفى الأوركسترا السيمفونى وفريق بغدادى بيج باند.



حضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، والفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وعدد من نجوم الفن المصرى منهم الفنان الكبير سمير صبرى والمطرب الكبير محمد منير، والإعلامية القديرة إيناس جوهر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.