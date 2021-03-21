جدة - نرمين السيد - تمت خلال القداس الإلهى بمزرعة دير الأنبا هرمينا السائح بأسيوط، سيامة راهب جديد باسم الراهب بستافروس اڤا هرمينا، وسيامة اثنين من الرهبان لدرجة القسيسة بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبدارى.





وقام أنبا يوأنس، أسقف أسيوط و توابعها ورئيس دير القديس العظيم أنبا هرمينا السائح بجبل قاو، بسيامة راهب جديد باسم الراهب بستافروس اڤا هرمينا بالدير. كما قام برسامة اثنين من رهبان الدير فى درجة القسيسية وهم الراهب القس رومانى اڤا هرمينا والراهب القس مكارى اڤا هرمينا.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب وتوابعها، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، كما شارك فى الصلاة لفيف من الآباء الكهنة والرهبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة راهب وترقية اثنين لدرجة القسيسية بدير الأنبا هرمينا السائح بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.