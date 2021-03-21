 مطرانية البحيرة تنعى الفنان عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - نعت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى بالبحيرة، وعلى رأسهما الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ورئيس الدير والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى للدير، ومجمع كهنة الإيبارشية ومجمع رهبان الدير، ابن الإيبارشية الفنان التشكيلى العالمى المهندس عادل نصيف الذى رقد على رجاء القيامة أمس.





وقالت الإيبارشية فى بيان لها: "نذكر له تعبه ومجهوداته فى خدمة الكنيسة داخل الإيبارشية والكرازة كلها من خلال أعماله الفنية المتميزة فى فن الأيقونة القبطية التى أحبها واجتهد فى الحفاظ عليها، على مدار سنى عمله وخدمته". وتابعت: "الرب ينيح نفسه البارة فى فردوس النعيم، ويمنح عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه".

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