الأرصاد تتوقع طقس اليوم : استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعظمى القاهرة 30

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.
وتتوفر فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%تقريبا)، وظهور أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
ويتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاعه الموج فيه بين 2 و5ر2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 28 15
وادى النطرون 29 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 29 17
دمنهور 26 14
بلطيم 23 16
مطروح 24 13
السلوم 30 14
سيوة 34 18
بورسعيد 23 17
دمياط 23 16
الزقازيق 30 15
المنصورة 28 14
الاسماعيلية 30 15
السويس 30 16
العريش 24 14
رفح 23 13
رأس سدر 28 16
نخل 27 12
نويبع 34 20
طابا 28 15
كاترين 26 12
الطور 28 18
شرم الشيخ 29 18
الغردقة 29 17
مرسى علم 28 18
الفيوم 31 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 18
قنا 35 18
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
ادفو 36 20
أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 18
شلاتين 33 22
ابو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22
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