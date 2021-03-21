طقس اليوم.. حار نهارا .. والعظمى فى القاهرة 34

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

و تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

ويكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 19

وادى النطرون 35 19

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 32 20

بلطيم 31 20

مطروح 31 16

السلوم 31 17

سيوة 34 20

بورسعيد 34 19

دمياط 34 19

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 33 19

رفح 33 18

رأس سدر 31 22

نخل 29 17

نويبع 31 22

طابا 29 20

كاترين 28 18

الطور 30 22

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 34 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 35 20

بنى سويف 36 21

المنيا 37 20

أسيوط 38 20

سوهاج 38 21

قنا 38 21

الأقصر 39 22

أسوان 39 22

ادفو 39 22

أبوسمبل 38 23

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 33 22

أبو رماد 33 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22