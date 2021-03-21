حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 22-3-2021

مهنياً: قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.

عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحياً: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترويح عن نفسك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 22-3-2021

مهنياً: إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك.

عاطفياً: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه.

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22-3-2021

مهنياً: تربح قضية او تكسب جائزة مادية وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع الذي تعلق عليه أملاً كبيراً.

عاطفياً: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنوناً ولطيفاً معه.

صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22-3-2021

مهنياً: أنصح لك تجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر.

عاطفياً: تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك.

صحياً: تحارب على غير جبهة بغية التخلص من المشاكل الصحية، وبإرادتك الصلبة تنجح في ذلك.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 22-3-2021

مهنياً: ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة .

عاطفياً: تفاجئك الأحداث بصورة إيجابية وتخلصك من مصاعبك وتقربك من الشريك وتجعله محور اهتماماتك وألوياتك.

صحياً: لن تعرف الفشل والتراجع في تطبيق برنامجك الصحي مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 22-3-2021

مهنياً: تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات.

عاطفياً: لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيراً، فالأمور قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

صحياً: توخَّ الحذر قدر الإمكان في تنقلاتك على الأدراج بين الطوابق في العمل فقد تسبب لك متاعب.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22-3-2021

مهنياً: من الممكن أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل.

عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً.

صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22-3-2021

مهنياً: بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم، أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك .

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام.

صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن

حظك اليوم برج القوس الاثنين 22-3-2021

مهنياً: انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات.

عاطفياً: تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه.

صحياً: تستعيد قوتك ومركزك في الساحة وتثبت وجودك بقوة وعلى نحو لافت جداً، وتتخطّى معظم الحواجز والقيود.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 22-3-2021

مهنياً: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتاً في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائك مهما تعرضت للضغوط والمضايقة.

عاطفياً: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.

صحياً: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك .

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22-3-2021

مهنياً: وجود القمر في الجوزاء الهوائي الصديق يساعدك يرفع معنوياتك تسير بطريقة اسرع وفعالة اكثر ما يجعلك تتمتع بتاثيرات جيدة وفعالة.

عاطفياً: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً.

صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22-3-2021

مهنياً: توقّع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتجنّب قدر الإمكان القرارات العشوائية.

عاطفياً: الشريك إلى جانبك فممّ تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنما فاشل كبير على الصعيد الصحي