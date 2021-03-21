القمص أثناسيوس فهمى جورج يرثى الفنان عادل نصيف بكلمات مؤثرة 

جدة - نرمين السيد - وقال فى رثاه: "رحل إلى المجد عادل نصيف، الذى عرفته منذ الصبا فى السبعينات بدايات رحلته مع الفنون الجميلة، ومع فن الأيقنة الكنسية الذى أوقف حياته ليبدعها بريشته الحية ذات الشركة بالأصل، حاملا مثالا معبرا عن النعمة وفعل قوة الأصل فى محاكاة حثيثة للاصل بإلهام مفعم بجمال فن الخلاص والمعاينة الإلهية.

وأضاف: "عادل نصيف عرفته حارسا وحافظا للهوية القبطية، قاوم القبح والفوضى وسبح ضد التيار معلنا دفاعه وحجيته عن مواطن الضعف والتفريط كغيور على مجد قبطى تليد، يستحق ويستوجب منا كل جهد وقدوة لحاضر ومستقبل حافظ للعهد والوعد".

وتابع: "عادل ربيب عائلة عريقة فى قبطيتها، وكنيسة أصيلة فى أساساتها وجذورها، فعرف الكتب وعاش ونقل جمال الأيقونة، لينقل بهجة الملكوت التى تشبع الحواس وتكون موضع صلاة وحضور، وبريشته قد فتح نوافذ سماوية على الواقع الإلهى السماوى الحاضر على الدوام".

وأوضح: "تحضر مسبقا لكتابة أيقوناته بأسلحة المعرفة والعشرة والفهم والتذوق العميق، فجاءت الأيقونات التى أبدعها فى الداخل وفى المهجر، فى الحضر والقرى وفى صحارى البرارى، إطلالات مشفرة على الأبدية وتجلياتها، وبأنامله عزف سيمفونية موسيقية عينيه تنشد التسبيح والتمجيد الليتورجى، الممسوح بروحانية نسك وعبق كنيسة مصر الرسولية".

وأردف: "شاهدته على مدى رحلته الطويلة فى أنينها ومخاض مراحلها، وهو يشدو ويبدع بذبيحة زاهية الألوان، ذهبية الفهم وفضية الروح، لتتلقفها جدران الكنائس والعابدين فيها، كى تصير بالتدشين أدوات وأوانى مطقسة ضمن البيئة الليتورجية القبطية التى أتت لنا بروح التسليم الأبائى فى كنيسة غاية فى العجب".



وتابع: "تمكن عادل الـIconographer من أن ينقع نفسه فى وعاء لاهوت الجمال الذى شكل وجدانه بخصوصيته القبطية، وفى أخلاقيات الأولين الذين لم يكونوا مجرد ناقلين ومستهلكين ، لذلك صار مبدعا بالروح لايقدم قيمة استهلاكية أو ديكورية تخضع لمعايير إنتاجية، لكنه قدم حضورا وشعورا وحسا وعبادة ، نقلته من المحلية إلى العالمية ،لذلك صار هو بحق أيقونة للأيقونة، وللرسام الكاتب اللاهوتى العامل بمهارة فنية مبهرة اختار تكوينها اللونى المبدع، ورصد دلالاتها اللاهوتية، ليصيغها مرسومة فى كتابته لأعماله المعبرة عن خصوبة إعلانها العقيدى وأمانة اعترافها اللاهوتى، بخط تدوينات فرشته المغموسة بحبر يد قلم كاتب ماهر".

وأضاف: "لذلك صار عادل علامة وقيمة فنية عالمية ومسكونية يفاخر بإنتاجه كل الواعدين الذين يبتغون الحق والمجد القبطى الأرثوذكسى فى عبق روحانية قداسته".

وقال: "إن تجربته تجربة إنسانية قلما يجود الزمان بمثلها، قدمها هذا الفنان الصديق الودود المهموم والمهتم والمنتج والمنجز والفاعل وصاحب الرأى والفكر والرؤية والحضور والجماليات الزاهية، وستبقى تجربته شاهدة تتكلم، وتنطق بنبض حياة العاملين مع الله ، كلا على قدر طاقته ووزناته وخبراته ودوره ومواهبه".

واختتم: "وداعا عادل بالرغم أنك لم تقل لى وداعا، فحتى أيقونة وداعك جاءت رمزية تشد بها الإلحاظ نحو الأعالى وإلى ايقونة المجد العتيد، فليكن موتك موت الأبرار، ولتكن صورتك كالذين دونت بقلمك حياتهم حية عند إله الأحياء، وليكن عزاء لكنيستك ولمحبيك وعارفى فضلك، وليعوضك الفنان الأعظم بالأجر الصالح السماوى الذى وعد به الذين بنوا مقادس بيعته الطاهرة".