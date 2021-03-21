نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى الدائرى ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والوراق ودار السلام والمرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أيضا عند محور الثورة فى الاتجاه القادم من الدائرى إلى كوبرى الجيش بسبب حادث تصادم.

وشهد أيضا كوبرى المطرية القادم من الحلمية والمتجه لمصر الجديدة بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر عند منطقة صقر قريش فى الاتجاه القادم من المعادى بسبب وجود منطقة أعمال، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان لبنان والمتجه للزمالك.