تعزيز التصنيع المحلى وتكريم الرئيس للأمهات المثاليات.. أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام، ذكرت الصحيفة تحت عنوان: "توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى لتلبية احتياجات السوق"، أن الرئيس السيسى وجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كل المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضى التى تم تخصيصها فى السابق للأنشطة الصناعية، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها، فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، أوضحت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس السيسى يكرم اليوم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية"، أن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أعلنت عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته الوزارة أمس السبت.

وأشارت إلى حصول الأم فاطمة السيد أحمد السيد على المركز الأول فى مسابقة الأم المثالية وهى من محافظة الإسماعيلية، بينما جاءت سعيدة إسماعيل رزق عبدالسلام فى المركز الثانى وهى من محافظة كفر الشيخ، والمركز الثالث كان للأم فوزية حامد محمد من محافظة القليوبية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى وقت سابق أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" لعام 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

وجاءت محافظة قنا فى مقدمة المحافظات التى شاركت فى مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، فى حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط على 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على 14 منهن، أما فى محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط على 4 منهن.

فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيهات رئاسية بإنشاء مجمعات خدمية بكل محافظة.. تطوير 311 مأمورية ضرائب خلال عامين"، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أنَّ هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار، ومن المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022.

وقال وزير المالية - خلال افتتاحه لمأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء - "إننا بدأنا مشروعًا طموحًا لرفع كفاءة البنية الأساسية والتكنولوجية بمقار الضرائب العقارية، على نحو يُسهم فى ربط المأموريات إلكترونيًا بشبكة داخلية؛ من أجل تمكين المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر ضريبى، بما يتسق مع جهود رقمنة الدولة، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم".

وفى سياق آخر، أوضحت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اتفاقية مع أوغندا لزيادة التبادل التجارى" أن يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أعلن أن هناك تعاونا مكثفا بين منظمات الأعمال المصرية الأوغندية ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة الأوغندية للعمل على زيادة حجم التجارة المتبادلة لنحو مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة وأن القيم الحالية لا تعبر عن إمكانات البلدين حيث لم تتعد 99.2 مليون دولار خلال 10 أشهر فى عام 2019.

وقال الشرقاوى إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع أوليفيا كياجنجو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بأوغندا، وذلك عبر تقنية "زووم".

وأوضحت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة حذرت التجار من رفع أسعار السلع بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، مشددة على توافر مخزون استراتيجى من السلع يكفى ما بين 4 و5 أشهر.

وذكرت الحكومة، فى بيان إعلامى، أن وزارة التموين ستشن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت "التموين" إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح والزيت والسكر يكفى 4 أشهر حتى نهاية يونيو القادم، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز حتى شهر ديسمبر القادم، بينما يكفى المخزون الاستراتيجى من المكرونة حتى أغسطس المقبل، والاحتياطى من اللحوم السودانية يكفى حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022.

وأوضحت أنه فى حال وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وتحت عنوان "الصحة تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم".. ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تسلم 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات، وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وشدد الملا، خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى، ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار، بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات، مضيفًا أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق، وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول.

وتحت عنوان "بدء الدراسة فى الجامعات وسط إجراءات احترازية"، أوضحت "الوطن" أن عددا من الجامعات الحكومية والخاصة، بدأت أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى 2020/2021، بعدد من الكليات، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أمس السبت بجامعة القاهرة، على ضرورة البداية الجادة للفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى، لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3 إلى 4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الإسكان حذرت من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الوزارة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.. مشددة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تشارك بشكل نشط فى أعمال الدورة الـ65 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة فى نيويورك، التى انطلقت افتراضيا يوم 15 مارس الجارى وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الدورة - التى تعقد أعمالها هذا العام تحت عنوان "المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار فى الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات" - تشهد مشاركة نشطة من جانب المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأشارت إلى أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة شاركت من خلال رسالة مرئية مسجلة فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الخاص بمناقشة أفضل الممارسات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار فى الحياة العامة.

كما ألقت مرسى، خلال جلسة النقاش العام، بيانا تناولت خلاله التقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر فى مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى نجاح مصر فى تقديم قرار مهم عن تعزيز الاستجابة السريعة لتداعيات جائحة "كورونا" على المرأة والفتاة اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن وزير التموين على المصيلحى، أكد أنه لن يتم إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية إلا بعد موافقة مجلس النواب على موازنة الوزارة، لافتا إلى أنه جرى تسجيل جميع البيانات، وأنه سيجرى فتح باب تحديث البيانات والمواليد عقب موافقة المجلس.

وأوضح الوزير، خلال جولة فى عدد من المنشآت التموينية بمحافظة جنوب سيناء، أن مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تكنولوجية مطورة يأتى فى إطار التوسع فى مشروعات التحول الرقمى.