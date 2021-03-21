افتتاح فروع توثيق مميكنة ومأموريات شهر عقارى بالتجمعات العمرانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل نحو التوسع فى تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم.
وافتُتِحَتْ ثلاثة فروع توثيق جديدة ورفع كفاءة ثلاثة فروع أخرى بعدة محافظات حيث تمايزت تلك الفروع بالعمل بنظام الشبك الواحد وفق أحدث النظم التقنية، وهى: فرع التوثيق ساحل سليم بأسيوط، فرع التوثيق منوف بالمنوفية، فرع التوثيق دمياط الجديدة بدمياط، فرع التوثيق كفر سعد بدمياط، فرع التوثيق دمياط بدمياط، فرع التوثيق الزرقا بدمياط.
وافتتحت الوزارة مأمورية للشهر العقارى بمركز الفشن محافظة بنى سويف، بالإضافة لافتتاح خمس مأموريات جديدة للشهر العقارى بالتجمعات العمرانية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بالمدن التالية: النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وسوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.
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