تفاصيل الاجتماع بين هيئة تنشيط السياحة ووكالات السفر الأوكرانية

جاء ذلك الاجتماع فى إطار الجهود المبذولة من وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لمناقشة وبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وجذب المزيد من السائحين الأوكران إليها.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد يوسف أن أوكرانيا تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، والتى شهدت تطورًا كبيرًا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة منها إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن المقصد السياحى المصرى يعد من المقاصد الرئيسية المفضلة لدى السائح الأوكرانى نظرًا لثراء وتنوع الأنماط السياحية به، بما يلبى كافة احتياجات السائحين بشرائحهم وثقافاتهم المختلفة.
واستعرض الأساليب والأدوات الترويجية المختلفة التى تعتمد عليها الوزارة للترويج للسياحة المصرية ومنها برامج الحملات المشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية للمشاهير والمدونين وغيرها، بهدف تعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة وتقدم منتجات ومستويات خدمة سياحية عالية الجودة، مع تسليط الضوء على الطابع العصرى وحسن الضيافة التى تتمتع به مصر.
وأوضح المهندس أحمد يوسف أن السوق الأوكرانى سيشهد إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية للترويج لمصر بها خلال الفترة القادمة.
وتحدث رئيس الهيئة عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى جميع المنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" بما يضمن سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، إلى جانب استعراض الجهود والتسهيلات التى تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحى ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
من جانبهم، أشار ممثلو وكالات السفر والسياحة فى السوق الأوكرانى إلى خطتهم لمضاعفة أعداد السائحين الأوكران الوافدين إلى مصر منذ بداية استئناف حركة السياحة إليها فى يوليو الماضى وخاصة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأثنوا على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية لضمان رحلة آمنة لزائريها، مؤكدين أن اتباع وتطبيق تلك التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والتى تتوافق مع معايير وتعليمات منظمة الصحة العالمية تبشر بالعودة السريعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
جدير بالذكر أن السوق الأوكرانى يعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية وخاصة خلال أزمة "كورونا" فى عام 2020، إذ يعد من أولى الأسواق التى شهدت معدلات تدفق سياحى كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها فى يوليو الماضى.
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