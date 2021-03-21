وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الـ 13 لـ ”اتكلم عربي” مع أبناء المصريين...

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق «زووم»، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا.

أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المعسكر الثالث عشر بمشاركة أطفالنا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية جاء لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، وأكدت أن أبناءنا بالخارج هما سفراء لمصر في الدول التي يقيمون بها، موجهة حديثها للأطفال المشاركين قائلة: «وأنت صغير يمكن أن تكون سفيرا لوطنك مصر، لأن المصري جدع ويعطي نموذج جيد لمصر والمصريين».

كما تناول اللقاء الحديث عن شجاعة وبطولات الجيش والشرطة وحكمة القيادة السياسية في مصر، وكذا بطولات الشعب المصري في مواجهة التحديات، والوقوف أمام من يريد النيل من وطننا بدون خوف، وفي هذا الصدد أكد الأطفال المشاركين أن «الشعب المصري قوي وشجاع وعظيم»، والجندي المصري «شجاع وقوي ويحمي الوطن».

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن الشعب المصري عظيم وشجاع وأن المصريين بالخارج مصر بلدهم في قلوبهم، ولدينا جيش قوي وشرطة قوية ومصريين بجانب بعض وكيان واحد للدفاع عن مصر.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية في يوم 21 مارس، وفي هذا الصدد وجه الأطفال المشاركين رسالة إلى أمهاتهم قائلين: «بحبك يا ماما، شكرا يا ماما على كل اللي بتعمليه معايا».

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم حول منصب وزيرة الهجرة قائلة إن مهمتها التواصل مع المصريين بالخارج بكافة فئاتهم لتلبية رغباتهم، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة في الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية في البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التي تم الترويج لها عن السيدات في مصر غير صحيحة.

وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، والعادات المصرية في شهر رمضان الكريم.

كما شارك في اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد - المصري المقيم في النمسا وسفير مبادرة «اتكلم عربي» في أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التي أطلقها في النمسا والتي بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التَجوال في فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج معروف بمروءته ويقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأي سبب.

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة «اتكلم عربي»، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن شكرها لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية لديهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم في النهاية بالحفاظ على التحدث باللغة العربية في المنزل للحفاظ على الهوية العربية والمصرية لدى أبنائهم، كما قاموا بترديد «تحيا جمهورية مصر العربية» والنشيد الوطني المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة «اتكلم عربي»، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة «تيك توك»، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/