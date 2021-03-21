صور.. وزير النقل يتابع بعض المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بزيارة موقع المحطة متعددة الاغراض إذ تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلى للتنفيذ فى أبريل 2020 إلى 55 %.

وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمان أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكل وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.



كما شدد الوزير على الإلتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، مؤكدا أهمية على المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذى بلغت نسبة تنفيذه 75%.



ثم استمع الوزير وأعضاء مجلس النواب الى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ عدد من المشروعات بالميناء مثل الجراج متعدد الطوابق بميناء الأسكندرية الذى تم إقتتاحه العام الماضى والذى قامت بتنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتكلفة إجمالية تقدر بـ407 ملايين جنيه، والذى تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع و يتكون من 4 طوابق «5 مستويات» 3 منها للتخزين الجمركى والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، ويسع الجراج حوالى 4.000 سيارة، ويساهم الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية و يساعد فى تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلا والتى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا.

وكذلك تم استعراض مشروع إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه "2 كوبرى سيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد" للمساهمة فى تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.



وتابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 "كوبرى 54" والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 3.2 كم وعرضها 17.6 مترا وتكلفتها الإجمالية 605 ملايين جنيه، إذ بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 90 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خصوصا مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وكذلك مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى الى الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا إذ تابع مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضى والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث تم تنفيذ 80 % من المشروع، ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضرى للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المرورى، وتنفيذ الشبكات الخدمية "مياه – صرف – حريق – رى"، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه، وجار الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات ، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما يجرى الأعمال الإنشائية للمبانى والتشطيبات المعمارية.

ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات وكذلك تم استعراض مشروع كوبرى الطريق الشريانى فى منطقة بوابة 27 داخل الميناء والذى تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءته فى يونيوالماضى وذلك قبل الموعد المخطط ب5 أشهر و تم فتحه امام حركة السيارات.