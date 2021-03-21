التعليم العالى: 357 مليون جنيه تكلفة مشروعات جامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد زكى القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة قناة السويس، وذلك فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.





وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء مدرجات لكليتى الآداب والتجارة، بسعة 650 طالب لكل كلية، وإنشاء المبنى الإدارى لمدينة الطالبات، وإنشاء بوابات دخول الطلاب بمدخل الجامعة، ورفع كفاءة نقاط الربط الشبكى بالجامعة، وكذا إتمام عملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمبانى الجامعة، وإنشاء محطة حريق بمدينة الطلبة، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعى، وربط مبانى المستشفى بغرفة "مركز المعلومات"، وكذلك رفع كفاءة نقاط الربط الشبكى بالمستشفى التعليمى.



وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال رفع كفاءة معهد "الأفرو آسيوى" بالجامعة، ورفع كفاءة مبنى كلية التربية، وتطوير العمليات الكبرى بمستشفيات الجامعة بنظام الكبسولات، فضلاً عن تطوير التعقيم المركزى بمستشفيات جامعة قناة السويس، ورفع كفاءة العناية المركزة، ورفع كفاءة 3 عمارات سكنية بالمستشفيات، بالإضافة لإعادة تأهيل منظومة إطفاء الحريق بالمستشفى الجامعى، وإنشاء مدرج ومصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة، وكذلك تعلية دورين بمبنى ورش كلية الهندسة، وتحديد موقع عام كلية آداب وتجارة ومصنع الأدوية، بالإضافة لاستكمال مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء محطة حريق كلية العلوم وربطها بكلية الزراعة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة قناة السويس تبلغ نحو 357 مليون جنيه.



وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة قناة السويس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكل عناصرها.



وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.