الزراعة: رسميا.. إعلان مصر خالية من مرضى الفصيلة الخيلية «الرعام والزهرى»

وأضاف وزير الزراعة فى بيان اليوم الأحد، إن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال و تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية والإجراءات المحجرية، بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فى التشخيص المعملى الدقيق للكشف عن أى حالة مرضية وبائية فى الفصيلة الخيلية.
وأضاف القصير أن هذا الإعلان يسهم فى زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها فى الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضا جهود القيادة السياسية فى استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر فى مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم
وأشاد وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض والأوبئة والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية.
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