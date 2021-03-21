جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للمحافظة، اليوم الأحد، أنه يتم الرصف بنظام FDR الترميم الذاتى، والذى يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.
وأكَّد الهجان، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتى ضمن خطة المحافظة بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها فى استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
وتفقد المحافظ أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بسمك 5 سم عند مدخل قرية "بلتان"، كما تفقد أعمال كشط الطريق عند مدخل قرية "برشوم"، موجها باستغلال ناتج القشط فى رصف الطرق الترابية بالقرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجان يتفقد أعمال رصف طريق خط 12 بطوخ بتكلفة 20 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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