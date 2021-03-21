القوى العاملة: تعيين 1085 شابا بينهم 12 من ذوى الهمم بالإسماعيلية

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضى، قامت المديرية باستخراج 723 شهادة قياس مستوى المهارة، و420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و48 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ 19 عاملاً.
وقال "جابر" إن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 273 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، بالإضافة لعقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملاً.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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