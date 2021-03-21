جامعة الإسكندرية: فتح التقديم لمنح دعم المشروعات البحثية الابتكارية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم فتح باب التقدم للحصول على منح ممولة لدعم المشروعات البحثية الابتكارية لشباب الباحثين والطلاب من خلال برنامج:TICO ALEX-INNOVA CALL 1-2021، وذلك فى أربعة مجالات هى: العلوم الطبية والصيدلانية، والعلوم الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم الحياة.





وأضاف رئيس الجامعة، أن المنح الممولة لدعم المشروعات البحثية تأتى فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ٣١ مارس الجارى هو آخر موعد للتقديم لهذه المنح. وأكد أن أولوية التقديم للبحوث الابتكارية التطبيقية التى تهدف إلى الإسهام فى حل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد أو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على أن يكون لها مخرجات تطبيقية ونماذج أولية. وأوضح رئيس الجامعة أن قيمة تمويل المشروع الواحد تصل إلى ٣٠ ألف جنيه مصرى لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا "الماجستير – الدكتوراة"، و١٥ ألف جنيه مصرى لطالب المرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس" على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عن عام واحد كحد أقصى، موضحًا أن تمويل هذه المنح سيتم من خلال مشروع مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.

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