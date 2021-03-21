وزير التنمية المحلية يتفقد مبنى الوزارة بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المبنى الجديد للوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى في إطار جهود الحكومة إستعداداً لإنتقال الوزارات خلال العام الجارى للعمل من العاصمة الإدارية .. شارك في الجولة التفقدية لوزير التنمية المحلية عدد من قيادات الوزارة وقيادات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

وخلال الجولة استمع " شعراوى " إلى شرح من مساعد رئيس الهيئة الهندسية المخطط العام للحي الحكومي و كافة مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين داخل المبنى والتي تم فيها مراعاة الراحة التامة خلال عمليات الدخول والخروج ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة في كل دور من المبنى ، ومراعاة مختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية ، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

كما استمع اللواء محمود شعراوي إلي عرض من قيادات الوزارة لكافة الخطوات والجهود التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية استعداداً للانتقال للعاصمة الجديدة وتنفيذ توجيهات الوزير خاصة فيما يخص التدريب للعاملين والأعداد التى سيتم نقلها وتطوير القدرات البشرية للموظفين وبناء القدرات وتنمية المهارات .

وفى ختام جولة "شعراوى" للمبنى ، أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مشيداً بدور شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعمال مصر فى هذا المشروع القومى العظيم وعلى تضحياتهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة وسيكون الإنتقال للعاصمة الجديدة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين ، مشيراً إلى المتابعة والزيارات المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة كافة المستجدات على أرض الواقع أولاً بأول .

وقال وزير التنمية المحلية ، أنه تابع خلال الفترة الماضية الإجراءات الخاصة بتقسيم موظفي الوزارة لتلقى الدورات التدريبية اللازمة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية بالدولة ، لافتاً إلى عقد عدد من الندوات بمقر الوزارة لتأهيل الموظفين للعمل داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية ، وتقييمهم لاختيار أفضل المرشحين و المؤهلين من الموظفين لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال ، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات قامت بعمل خطة تدريب للعاملين بالوزارة في عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات وإدارة المشروعات والموارد البشرية .

وأشار " شعراوى " إلى أنَّ الأعمال الهندسية والتشطبيات لمبنى الوزارة بلغت نسبتها 100%، بالإضافة للإنتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية ، وجاري الإنتهاء من أعمال " التأثيث المكتبى " طبقاً للدرجات الوظيفية والتي يتم فيها مراعاة النظم الحديثة في الإدارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لتتلاءم مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة .

وعقب تفقد اللواء محمود شعراوى لمبنى الوزارة قام بجولة تفقدية لساحة الشعب التي يوجد بها أعلي وأضخم ساري علم في العالم ، وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزئين على الشكل الدائرى ، حيث إستمع إلى شرح من قيادات شركة العاصمة الإدارية حول الأعمال الإنشائية الخاصة بساحة الشعب والنصب التذكاري .