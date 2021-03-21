انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن وصول شحنة لقاح سينوفارم من الصين إلي مطار القاهرة الدولي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وصلت في صباح السبت إلي مطار القاهرة الدولي، شحنة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “سينوفارم”، المستلمة من جمهورية الصين الشعبية والبالغ عددها 300 ألف وحدة لقاح، وتعتبر هذه الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية.

هذا ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وأوضح أن الشحنة التي قد وصلت مصر، وماهي إلا تأكيد على عمق العلاقات وترابطها وقوتها بين البلدين الصديقين، ويعكس مدي التلاحم والترابط بين البلدين في مواجهة الفيروس .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تتلقي فيها وزارة الصحة والسكان شحنة من لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، ففي فبراير الماضي استقبل مطار القاهرة الدولي الشحنة الأولي والبالغ عددها 300 ألف وذلك ضمن برنامج اللقاحات المشترك، ولتعزيز الشراكة الصحية بين البلدين.، وتأكيدًا التعاون المستمر بين البلدين الصديقين لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

وعلى أمنية اللقاح وفعاليته، أكد الدكتور مجاهد أن لقاح (سينوفارم) أمن تماما وأثبت فعاليته في التجارب التي أجريت عليه، حيث أنه حاصل على موافقة هيئة الطوارئ التابعة لهيئة الدواء المصرية، حيث أن النتائج التي حصلنا عليها من تجربة اللقاح كانت، القدرة الفائقة على الوقاية من الفيروس لنسبة 86%، بالنسبة لإنتاج الأجسام المضادة للفيروس فأن النسبة قد وصلت 99%، و نسبة 100% من الوقاية للوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضاف سيادته أن الشحنة التي تلقتها مصر سيتم إخضاعها للتحاليل المخبرية في معامل هيئة الدواء المصرية، وذلك للتأكد من فاعليتها، وذلك استكمالا لبرنامج تطعيم الفئات المستحقة من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وفئة كبار السن فوق ٦٥ عاما .

وقال أن عملية التسجيل لبرامج التطعيم سوف تكون عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان egcovac mohp gov eg، وأنه تسهيلا للمواطنين الذين لا يستطيعون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاح، فأنه تم تعيين مكاتب محددة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية على مستوي الجمهورية بأكملها.