الإسكان: مشروعات مياه شرب بـ192 قرية فى المنيا ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة تقديرية مليار و932 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف.





من جانبه، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه شرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية. وأوضح "الشهاوى" أن الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة بمراكز العدوة ومغاغة "محطة جزيرة شارونة"، "محطة مياه بنى حسن الشروق" بمركز أبوقرقاص، و"محطة جنوب ملوى" بمركز ملوى، بالإضافة لتنفيذ توسعات "محطة مياه ديرمواس المرشحة"، ويجرى عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة. وأضاف رئيس شركة مياه المنيا، أنه تم طرح تنفيذ 13 مشروعا لـ 81 قرية، ويجرى أعمال البت والترسية، بجانب بدء طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ 17 مشروعاً بـ 104 قرى بمركز الجرائد، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع كل من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها.

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